Вимоги до затвердження керівництва українських СК зараз набагато жорсткіші, ніж у європейських країнах - думка

Вимоги до затвердження керівництва та членів наглядової ради, правління страховиків і співробітників, відповідальних за ключові напрями, в Україні зараз набагато складніші та жорсткіші, ніж у європейських країнах, вважає генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" (АСБ) В'ячеслав Черняховський.

"У Європі немає жодних тестів або іспитів з боку регуляторів, і за відсутності підстав для більш детального розгляду кандидатур їхня авторизація відбувається майже автоматично після ознайомлення зі стандартною анкетою", - наводяться його слова в пресрелізі асоціації.

Так, під час спілкування АСБ зі страховими об'єднаннями країн ЄС щодо актуальних процедур призначення та узгодження керівників і ключових осіб страхових компаній представники шведської страхової асоціації розповіли, що СК передбачено однорівневу систему корпоративного управління. Оцінка придатності керівників та осіб, які виконують ключові функції, є частиною процесу авторизації від наглядового органу. Страхова компанія має повідомити регулятор про призначення нових членів дирекції/правління, нового керівника та нових осіб, відповідальних за ключові функції. Регулятор може відреагувати, якщо виникають сумніви в придатності особи виконувати свої функції.

У Болгарії, за словами генерального секретаря Асоціації болгарських страховиків Ніни Колчаткової, немає вимог щодо проведення тестувань або співбесід регулятором (Комісією з фінансового нагляду, FSC) для затвердження кандидатів на посади членів керівництва або контрольного органу страхових компаній.

"Комісія з фінансового нагляду і заступник голови, відповідальний за відділ страхового нагляду, мають контролювати систему управління з урахуванням характеру, обсягу та складності бізнесу, що ведеться страховиком або перестраховиком відповідно", - зазначив він.

Президент Латвійської асоціації страховиків Яніс Абашінс повідомив, що в Латвії немає практики ні іспитів, ні тестування в процесі призначення на посаду керівників або ключових осіб страховика. Страховик, який бажає, щоб регулятор затвердив особу, має надати йому детальну анкету та резюме кандидатури.

"На практиці в багатьох випадках страховик спілкується з регулятором ще до надсилання офіційної заявки, тож компанія заздалегідь знає, що конкретна людина, найімовірніше, буде затверджена регулятором", - розповів Абашінс.

Ексчлен ради Комісії з ринку капіталу та фінансів Латвії Гвідо Ромейко доповнив, що лише у виняткових випадках, наприклад, коли у кандидата на керівну посаду немає досвіду роботи саме у страхуванні, він прийшов з іншого фінансового ринку або була значна перерва в роботі, регулятор може запросити людину на співбесіду. Перед таким спілкуванням співробітники регулятора повідомляють заздалегідь обговорювані питання.

У Словенії страхова компанія може обрати за власним бажанням однорівневу або дворівневу систему управління. Представники національної страхової асоціації зазначають, що процедура асесменту та узгодження регулятором членів органів корпоративного управління, як і в інших європейських країнах, базується на вимогах Директиви ЄС Solvency II і докладно описана в національному законі "Про страхування". Особа, яка претендує на керівну або ключову посаду, має бути професійно компетентною та мати досвід, необхідний для управління страховим бізнесом, не мати судимості, не бути суб'єктом процесу особистого банкрутства, мати добру репутацію, всі критерії чого визначені.

"Якщо ми запроваджуємо європейські практики, що спираються на положення Директиви Solvency II, то наші національні вимоги не повинні перевищувати їх. Крім того, у багатьох країнах Європи страховики або використовують однорівневу систему корпоративного управління, або можуть вибрати залежно від масштабу бізнесу між одно- і дворівневою. В Україні у нас немає такої можливості, незважаючи на відсутність реальної необхідності для багатьох компаній складної дворівневої системи", - констатував Черняховський.