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12:26 04.12.2022

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артилерійські системи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в неділю.

Зазначається, що за добу загарбники також позбулися 6 бойових броньованих машин, 1 БПЛА, 7 одиниць автомобільної техніки (зокрема автоцистерни з ПММ).

Водночас у Генштабі наголошують, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Загалом же із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти втратили близько 91 150 військовослужбовців, 2 922 танки, 5 892 бронемашини, 1 908 артсистем, 395 РСЗВ, 210 засобів ППО, 281 літак, 263 вертольоти, 1 573 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 531 крилату ракету, 16 кораблів і катерів, 4 479 одиниць автомобільної техніки (зокрема автоцистерни з ПММ), а також 163 одиниць спецтехніки.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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