Окупанти обстріляли Миколаївський район вдень у суботу та в ніч на неділю

Російські війська обстріляли Миколаївський район вдень у суботу та в ніч на неділю, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, в Миколаївському районі 3 грудня о 14:15 ворожих обстрілів зазнав один із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

А в ніч на неділю 4 грудня о 02:40 ворог завдавав мінометного обстрілу акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

За словами Кіма, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.