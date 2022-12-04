Глава МЗС Литви про обмеження на російську нафту у розмірі $60 за барель: Повинні зробити більше

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що обмеження $60 за барель на російську нафту краще, ніж його відсутність, але потрібно зробити більше.

"Литві, Польщі та Естонії вдалося переконати наших друзів погодитися на 5-доларову кепку на нафту нижче, ніж передбачалося спочатку. Обмеження у 60 доларів краще, ніж його відсутність, але ми повинні зробити більше", - написав він у мікроблозі Твіттер у ніч на неділю.

На його думку, необхідно "рухатися вперед із санкціями та подальшою ізоляцією Росії".

"Жорстокість повинна мати наслідки", - наголосив Ландсбергіс.