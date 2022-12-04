Залужний у розмові з американським генералом Міллі окреслив запити України у озброєнні та техніці, системах ППО та ПРО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний телефоном проінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про ситуацію на фронті та ризики безпеки від російських ракетних ударів.

"Поділився оцінками ситуації на фронті та ризиків безпеки, які несуть масовані ракетні удари Росії. Деталізував наші запити у озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що, незважаючи на складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", – написав Залужний у телеграм-каналі у суботу.

Також головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі та президенту США Джозефу Байдену за докладені зусилля для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії.