Події

00:35 04.12.2022

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

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Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Києві провів зустріч у суботу у Києві із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та надзвичайним та повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, Єрмак подякував Нуланду за візит до України. "Хоча Київ зараз майже без освітлення, ви зможете особисто побачити реальну ситуацію та переконатися, що українці залишаються мужніми, не залишають свої міста, продовжують боротися. Ви глибоко обізнані про ситуацію в Україні. Усі знають, як сильно ви підтримуєте нашу країну", – сказав він.

Як зазначив керівник Офісу президента, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн світу об'єдналися довкола допомоги нашій державі. "Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють дуже сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій", – сказав Єрмак.

Нуланд зі свого боку наголосила: "Ми бачимо, що українці й надалі борються. Ви боретесь сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення".

Окремо керівник ОП подякував партнерам за підтримку української ініціативи Grain from Ukraine та участь в установчому International Summit on Food Security. "Розглядаємо Grain from Ukraine як важливий інструмент зміцнення глобальної продовольчої безпеки", - наголосив Єрмак.

Сторони також обговорили проблематику збільшення тиску санкцій на РФ. Єрмак наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії та зазначив, що це важливий елемент примусу Москви до миру.

Нуланд також ухвалив президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування Глава держави відзначив стратегічну роль та союзницький характер українсько-американського партнерства та торкнувся ключових питань двостороннього порядку денного.

Теги: #україна #нуланд #зеленський #єрмак

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