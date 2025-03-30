Інтерфакс-Україна

Події

13:57 30.03.2025

Україна надає інформацію щодо ударів РФ, очікує від всіх союзників реакції на цей терор - Зеленський

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Україна надає інформацію щодо ударів РФ, очікує від всіх союзників реакції на цей терор - Зеленський

Київ надає всю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується, очікує реакції від Америки, Європи та всіх союзників на цей терор проти українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. 1310 російських керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість – "шахеди", ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою. Значну частину вдалося збити нашим воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів", - написав він у телеграм у неділю.

Зеленський нагадав, що учорашній російський удар по Харкову забрав життя двох людей, близько 30 отримали поранення.

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", - наголосив президент.

Зеленський подякував всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. "Стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення. Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", - заявив президент.

Теги: #атаки_рф #зеленський

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