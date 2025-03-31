За кордоном перебуває 5-6 млн українських виборців, а на консульському обліку менше 400 тис. – голова ЦВК

Можливість проголосувати на виборах через активну реєстрацію може з'явитися для українців за кордоном після війни, оскільки на консульському обліку перебуває лише мала частина тих, хто виїхав, повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

"Там (за кордоном – ІФ-У) зараз мільйони українських громадян, а, за даними консульського обліку, їх там менше 400 тисяч. Це явно не відповідає дійсності. Щоб громадяни за кордоном змогли проголосувати, вони мають позначитися якимось чином: сказати свої виборчі адреси чи місце голосування. Для них ми зараз готуємо пропозицію щодо запровадження ще одного механізму. Якщо Верховна Рада підтримає нашу ідею, то з'явиться третя можливість проголосувати – так звана активна реєстрація", - розповів Діденко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.

Він відзначив, що закордонне голосування і в мирний час це дуже складна задача, тому що виборчих дільниць мало і вони віддалені від виборців. "А зараз кількість виборців за кордоном зросла разів у 10, а то і більше. У нас є оцінки, що десь 5–6 мільйонів виборців за кордоном. Ми не розуміємо, звичайно, яка буде міграція в післявоєнний період, ця цифра може зменшитися, бо якась частина громадян повернеться. Але, тим не менше, ми говоримо про мільйони людей. Зрозуміло, що наші 102 дільниці, які існують зараз на території посольств і консульств, не можуть вирішити проблему", - відзначив голова ЦВК.

Тому, за словами Діленко, створені три групи для напрацювання можливих змін до законодавства і одна з них концентрується саме на голосуванні за кордоном.

"Всі зійшлися на думці про такий варіант як створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств. І з цим пов'язаний якраз інститут так званої активної реєстрації. Тобто ідея в тому, щоб наші громадяни за якийсь час до початку виборчого процесу могли подати заяву, фізично у посольство чи онлайн, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати там-то і там-то. І вже на підставі цих заяв і додаткової своєї інформації про місця концентрації українців наші дипустанови зможуть запропонувати МЗС і нам утворити додаткові виборчі дільниці", - розповів він.

Але, за словами голови ЦВК, це вимагає змін в законодавстві, оскільки станом на зараз закон передбачає можливість утворювати виборчі дільниці лише на території посольств і консульств.

Стосовно внутрішньо переміщених осіб, він відзначив, що вже існують процедури, коли виборець може змінити виборчу адресу на місце свого фактичного проживання. "Цю можливість запровадили з прийняттям Виборчого кодексу, й у 2020 році на місцевих виборах вона уже реалізовувалася. Або ж, якщо ми говоримо про загальнодержавні вибори, людина може змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Ми зараз опрацьовуємо пропозиції до закону про повоєнні вибори і будемо пропонувати Верховній Раді ще більше спростити і розширити ці можливості", - сказав Діденко.

Також, за його словами, Україні потрібно набагато більше часу для підготовки повоєнних виборів, ніж зараз передбачено, і "чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес, чим менше часу – тим, відповідно, гірше".

"У нас дуже багато викликів. Нам потрібно ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. І залежно від того, що в тому законі передбачать, можна буде більш конкретно говорити про строки", - додав Діденко.