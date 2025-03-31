Апеляція ВАКС залишила під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшила заставу до 130 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.

"31 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20.03.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні Апеляційної палаті (АП) ВАКС в Телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

АП ВАКС не вказує прізвища підозрюваної, судячи з фабули справи йдеться про Крупу.

11 лютого 2025 року АП ВАКС залишила під вартою Крупу до 23 березня з альтернативою внесення 260 млн грн застави.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Крупу затримали 5 жовтня і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн грн. 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн.