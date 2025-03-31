Інтерфакс-Україна

Події

12:42 31.03.2025

Апеляція ВАКС залишила під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшила заставу до 130 млн грн

2 хв читати
Апеляція ВАКС залишила під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшила заставу до 130 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.

"31 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20.03.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні Апеляційної палаті (АП) ВАКС в Телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

АП ВАКС не вказує прізвища підозрюваної, судячи з фабули справи йдеться про Крупу.

11 лютого 2025 року АП ВАКС залишила під вартою Крупу до 23 березня з альтернативою внесення 260 млн грн застави.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Крупу затримали 5 жовтня і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн грн. 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн.

Теги: #вакс #мсек #крупа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 25.03.2025
ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення

ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення

15:49 24.03.2025
АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду

АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду

13:51 21.03.2025
Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний строк за незаконне збагачення по затвердженій угоді про визнання винуватості

Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний строк за незаконне збагачення по затвердженій угоді про визнання винуватості

13:25 12.03.2025
Мережу з 294 багатопрофільних лікарень створено замість системи МСЕК з 1 січня 2025 р.

Мережу з 294 багатопрофільних лікарень створено замість системи МСЕК з 1 січня 2025 р.

14:22 05.03.2025
Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

16:28 04.03.2025
Застава в 2 млн грн з носінням електронного браслету застосована до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів на системі "ДЗВІН" - САП

Застава в 2 млн грн з носінням електронного браслету застосована до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів на системі "ДЗВІН" - САП

12:15 03.03.2025
Суд наклав санкцію на проросійського пропагандиста Сергієнка, яка передбачає стягнення у дохід держави його активів

Суд наклав санкцію на проросійського пропагандиста Сергієнка, яка передбачає стягнення у дохід держави його активів

12:14 28.02.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

13:09 20.02.2025
Суд виніс вирок у справі про незаконне отримання екснардепом Барвіненком компенсації за житло

Суд виніс вирок у справі про незаконне отримання екснардепом Барвіненком компенсації за житло

18:31 11.02.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької МСЕК

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької МСЕК

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Через ворожий обстріл Куп'янська поранено двох мирних жителів

За кордоном перебуває 5-6 млн українських виборців, а на консульському обліку менше 400 тис. – голова ЦВК

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів

Директорка Держцентру зайнятості Жовтяк задекларувала 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА