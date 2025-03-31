Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

Голова португальського парламенту Жозе Педру Аґіар-Бранку у понеділок прибув до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Рublico.

Видання пише, що спікер прибув у супроводі депутата Еуріку Брілханте Діаша, нинішнього президента парламентської групи дружби Португалія-Україна.

Очікується, що в понеділок вони візьмуть участь у церемонії вшанування триріччя зі трагедії в Бучі.

Також повідомляється, що Аґіар-Бранку візьме участь у саміті голів парламентів у Києві, а потім зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським. Перед поверненням до Лісабона президент Асамблеї Республіки візьме участь у вечері, організованій Головою українського парламенту Русланом Стефанчуком.

Зазначається, що у своїх останніх промовах щодо російського вторгнення в Україну Аґіар-Бранку критикував "ілюзію" негайного миру за будь-яку ціну і стверджував, що рішення має ґрунтуватися на міжнародному праві.