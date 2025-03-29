Інтерфакс-Україна

Події

20:55 29.03.2025

Зеленський: Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини і Харківщини

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Зеленський: Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини і Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський поінформував у вечірньому відеозверненні про висновки розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським.

"Сьогодні я говорив з Головкомом Олександром Сирським – про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків", - сказав Зеленський.

Особливо президент відзначив сьогодні за результативність на передовій 225-й окремий штурмовий полк, також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще – воїнів Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

 

Теги: #війна #ситуація #зеленський #сирський

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