Інтерфакс-Україна

Події

12:36 31.03.2025

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

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Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland у столичному ТЦ "Епіцентр" (вул. Полярна, 20-д) досягла 20%, повідомила директорка мережі сімейних парків розваг Epiland Катерина Черняк агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо постійних клієнтів та відслідковуємо їх рух, адже у кожного є індивідуальна карта Epiland. Оскільки Epiland - молодий проєкт, якому всього вісім місяців, то доля постійних клієнтів поки що невелика - близько 20%. Проте кількість постійних клієнтів зростає. З мого досвіду, через три роки частка постійних клієнтів складатиме 70%. Відвідувачі мають звикнути до думки, що Epiland поряд, наш трафік має вирости з нами і вкорінитись", - розповіла Черняк.

За її словами, попри високу конкуренцію на столичному ринку дитячих розваг, відвідуванність Epiland активно зростає.

"Маємо 10-15% приросту відвідувачів щомісячно починаючи з другого місяця після відкриття парку Epiland в торговому центрі "Епіцентр" на вул.Полярній", - розповіла вона.

Ядром аудиторії є молоді сім’ї сегменту "середній" та "середній+" клас. Вікові категорії відвідувачів насамперед зумовлені концепцією представлених в парку розваг: діти до трьох років - 15%; від трьох до шести років - 30%; від шести до 10 років - 40%; від 10 років - 15%.

"На сьогодні маємо такий віковий розподіл, оскільки більша частина розваг призначена для дітей до 10 років. Однак ми працюємо над розширенням парку на Полярній, 20-Д. За рахунок цього плануємо додати екстремальні механічні атракціони та більше віртуальної реальності саме для дітей від 10 років", - повідомила Черняк.

Відвідувачі парку Epiland діляться на дві категорії. Батьки, які проводять вихідні з дітьми, паралельно здійснюючи шопінг в "Епіцентрі", такі індивідуальні відвідування дають близько 35% валового доходу. Друга категорія - це дитячі свята - компанії друзів чи однокласників, що святкують дні народження, замовляють анімацію, шоу, їжу в ресторані Pesto. Це групові відвідування, що на сьогодні генерують близько 65% валового доходу парку.

Основна частина відвідувачів (близько 70%) - мешканці районів, що знаходяться безпосередньо в зоні охоплення парку: Оболонь, Петрівка, центральна частина Києва, Вишгород.

"При цьому приблизно третина відвідувачів приїжджає навіть з найвіддаленіших районів Києва. Це свідчить про те, що нам вдалося створити унікальну торгову пропозицію у якості ексклюзивних дитячих свят, анімації, шоу, костюмів. До того ж сам парк сучасний, красивий і незвичайний, що спонукає приїздити людей звідусіль", - розповідає Черняк.

Як повідомлялося, група компаній "Епіцентр" запускає мережу сімейних парків розваг  Epiland. Флагманський проєкт "Планета Пандора" площею понад 3 тис. кв. м розпочав роботу у липні 2024 року у столичному ТЦ "Епіцентр" (вул. Полярна, 20-д). Згідно офіційному сайту проєкту, навесні 2025 планується відкриття парку розваг "Чарівний ліс" у власному ТРЦ в Чабанах, в найближчих планах - в Обухові "Світ коміксів".

"На сьогодні для проєкту Epiland не існує оптимального формату чи універсального рецепту успіху. Все залежить від багатьох факторів. Кожен проєкт отримує свій формат в залежності від локації, конкурентного оточення тощо. Є інші розважальні мережі, які масштабуються універсальними проєктами, але вони не мають унікальності, тож це точно не шлях мережі Epiland. Кожен наш парк буде унікальним, в єдиній і неповторній концепції", - розповіла Черняк.

За її словами, у кожному окремому випадку проводиться низка спеціальних і досить специфічних досліджень, щоб вивчити конкурентне середовище, зони охоплення, сформувати портрет споживача і його поведінкову модель, а також використовується прикладний досвід компанії у entertainment сфері.

"Це дуже важлива синергія, щоб правильно сформувати унікальну торгову пропозицію і стратегію розвитку кожного конкретного проєкту. Отриману інформацію аналізуємо та імплементуємо на стадії концепції та бізнес-моделінгу", - повідомила вона.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на кінець 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #epiland #відвідуваність

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