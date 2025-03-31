Інтерфакс-Україна

Події

12:02 31.03.2025

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

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Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс 1 млн 160 тис. 327 грн доходів в електронну декларацію про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік увесь дохід прем'єра становила заробітна плата - 1 160 327 грн. Його дружина задекларувала 8 518 463 грн доходів, з яких 35 320 грн - пенсія, 7 464 393 грн - дохід від підприємницької діяльності, 24 тис.  грн - зарплата і 994 750 грн - дохід від відчуження рухомого майна.

Також Шмигаль вніс у декларацію 207,4 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка - 630,5 тис. грн на банківських рахунках, 254,4 тис. грн і $242 тис. готівкових коштів.

Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Крім того, дружина прем'єра володіє 100% ПП "Кадіс УА" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Як повідомлялося, за 2018 рік Шмигаль задекларував 3,6 млн грн доходів, за 2019 рік - 3,4 млн грн доходів, за 2020 рік - 664 тис. грн доходів, за 2021 рік - 698 тис. грн доходів, за 2022 рік - 901 тис. грн доходів і за 2023 рік - 975 тис. грн доходів.

Теги: #шмигаль #декларація

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