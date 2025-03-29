Інтерфакс-Україна

Події

11:48 29.03.2025

Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу, бо не відчуває реального тиску

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Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу, бо не відчуває реального тиску

Росія продовжує терор, глузуючи з миротворчих зусиль, бо не відчуває реального тиску, заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи удари по мирних містах України напередодні.

"Протягом вчорашнього вечора та ночі Росія атакувала Україну: більше ніж 170 дронів, із них понад 100 "шахедів". Масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині. Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки цієї атаки. Станом на зараз відомо про 4 людей, які загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять одну людину поранено, серед них вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО", - написав він у телеграмі у суботу.

Зеленський зазначив, що руйнування є в кожному регіоні, що був під ударом. "Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали", - додав він.

"Росія глузує з миротворчих зусиль світу – затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", - резюмував глава Української держави.

Теги: #зеленський #обстріли

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