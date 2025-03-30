Інтерфакс-Україна

Події

17:32 30.03.2025

Доходи Зеленського та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн

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Доходи Зеленського та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік, повідомила його пресслужба.

Згідно з декларацією за минулий рік, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

"Збільшення доходів родини президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів", - йдеться у повідомленні.

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося.

Теги: #зеленський #декларація

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