На Львівщині незабаром відкриється центр реабілітації "Superhumans Center" для громадян, постраждалих від війни

На Львівщині незабаром відкриється центр реабілітації "Superhumans Center" для постраждалих унаслідок розв'язаної РФ війни в Україні, зараз розпочато перший етап роботи, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Зовсім скоро на базі однієї з медустанов у Львівській області запрацює спеціалізована клініка протезування, реконструктивного лікування, психологічної підтримки та реабілітації людей, які постраждали через військові дії Росії", - написав Козицький на сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України та ортопедична спеціалізована клініка для лікування та реабілітації жертв війни "Superhumans Center" підписали у суботу, 2 грудня, меморандум про співпрацю.

За його словами, надавати кваліфіковану допомогу, зокрема з обслуговування протезів для українських військових та цивільних осіб, тепер будуть і в Україні.

Козицький додав, що "тиждень тому разом із медичним директором Superhumans Андрієм Віленським відвідали майбутній центр перед початком демонтажних робіт. Під час зустрічі акцентували увагу на тому, що центр має бути інклюзивним та безбар'єрним. Перший етап робіт уже розпочали".