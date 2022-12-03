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19:08 03.12.2022

У Запорізькій області бойовика "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі за диверсії та здачу позицій українських військових росіянам

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У Запорізькій області бойовика "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі за диверсії та здачу позицій українських військових росіянам

Військовослужбовці Збройних сил України та оперативники контррозвідки затримали в Запорізькій області бойовика "ДНР", який намагався виявляти та здавати позиції ЗС України російським військовим для їхнього наступу на Запоріжжі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Уродженець Горлівки Донецької області, який вступив до лав "Народної поліції "ДНР", вів розвідку, намагаючись виявити позиції наших військових". Але військовослужбовці ЗСУ та оперативники контррозвідки затримали зрадника країни на місці злочину і тим самим зірвали низку наступальних дій рашистів на окремих ділянках фронту", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Він зазначив, що зловмисника затримали під час проведення українськими військовими протидиверсійних заходів на межі зіткнення у Запорізькій області. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

 

 

 

Теги: #суд #вирок #бойовик #запорізька

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