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19:05 03.12.2022

Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

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Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

У суботу у віці 78 років пішов із життя перший президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Валерій Стародумов, повідомила компанія у телеграм-каналі.

"За час своєї кар'єри Стародумов обіймав різні посади - від головного інженера департаменту інституту до президента "Енергоатом". Проте все його життя було нерозривно пов'язано з ядерною енергією", - йдеться у повідомленні.

Стародумов працював на посаді президента "Енергоатома" у 1996-97 роках.

Як зазначили у НАЕК, він є всесвітньо відомим у наукових і професійних колах інженером, фізиком-ядерником, кандидатом технічних наук.

"Валерій Михайлович брав активну участь в усуненні наслідків Чорнобильської аварії, працював у сфері високих радіаційних полів і мав низку наукових праць", - наголосили в компанії.

У 1990-х у США він приєднався до розробки та реалізації проєкту щодо виведення з експлуатації АЕС на мисі Лонг-Айленд. Також був залучений до розробки альтернативної версії ядерного реактора VVR-440 спільно з компаніями Westinghouse (США), Belgatom (Бельгія), BNFL (Велика Британія).

Стародумов активно ділився своїм досвідом – читав лекції атомникам, зокрема у ядерних центрах Франції. Опублікував 19 наукових праць, мав сертифікати про винаходи, поінформували в НАЕК.

В "Енергоатомі" висловили співчуття його рідним та близьким.

Теги: #смерть #енергетика #енергоатом

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