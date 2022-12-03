Події

19:04 03.12.2022

У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

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У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

У Великій Британії затримали, але відпустили під заставу російського бізнесмена та кількох його спільників, повідомляє Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

"Національне агентство боротьби з злочинністю провело велику операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою в правопорушеннях, включно з відмиванням грошей, змову з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змову з метою надання неправдивих свідчень. 58-річного чоловіка заарештували в четвер (1 грудня) ) у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні", - зазначається у повідомленні.

Один із підлеглих бізнесмена, 35-річний чоловік, був заарештований неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні діям співробітника NCA. Третього затриманого, чоловіка 39 років, колишнього бойфренда нинішньої партнерки бізнесмена, заарештували у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.

В операції брало участь понад 50 офіцерів NCA. У ході обшуків було виявлено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

Всі троє були допитані NCA та звільнені під заставу.

"Відділ NCA по боротьбі з клептократією, створений тільки цього року, досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів, професійних постачальників послуг, які їх підтримують і допомагають, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили та тактики, щоб усунути цю загрозу", - заявив генеральний директор NCA Грем Біггар.

Пресслужба NCA не повідомляє ім'я затриманого російського бізнесмена, проте, за даними радника голови Міністерства внутрішніх справ України Антона Геращенка, а також низки ЗМІ, йдеться про засновника та акціонера "Альфа-груп" Михайла Фрідмана.

Теги: #затримання #фрідман

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