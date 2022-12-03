Події

12:38 03.12.2022

Погода в Україні без опадів, на сході вночі морозно

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Погода в Україні без опадів, на сході вночі морозно

В Україні в неділю, 4 грудня, погода буде без опадів, в західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у східних областях до 13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві 4 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 грудня найвища температура вдень була 11,3° в 2008 р., найнижча вночі -18,4 ° в 1998 р.

У понеділок, 5 грудня, також без опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°); у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (на крайньому півдні 1-6° тепла); на решті територій вночі 5-10° морозу (у східних областях до 14° морозу), вдень 1-6° морозу.

У Києві 5 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода #прогноз

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