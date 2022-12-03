Події

09:05 03.12.2022

Протягом доби окупанти обстрілювали чотири райони Харківщини, поранено мирного жителя

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Протягом доби окупанти обстрілювали чотири райони Харківщини, поранено мирного жителя

Протягом доби російські окупаційні війська завдавали ударів по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську в результаті обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, його госпіталізовано до медичного закладу, стан потерпілого - середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Липицькій громаді внаслідок денних ворожих обстрілів спалахнув другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет і трава. Після півночі окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, в результаті пошкоджено будівлю, зруйновано гараж, вилетіли вікна у приміщеннях. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл #поранений

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