За добу ЗС України ліквідували 510 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 90 600 одиниць особового складу, 2 917 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали особового складу - близько 90600 (+510) осіб ліквідовано, танків - 2917 (+1) од, бойових броньованих машин - 5886 (+1) од., артилерійських систем - 1906 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засоби ППО ‒ 210 (+0) од., літаків - 280 (+0) од., гелікоптерів – 263 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8), крилаті ракети ‒ 531 (+0), кораблі /катери ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од, спеціальна техніка ‒ 163 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.