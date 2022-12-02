Події

23:58 02.12.2022

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

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Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, у результаті було пошкоджено електромережі, місто залишилося без електропостачання, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла. Ремонтні бригади енергетиків уже розпочали роботу, щоб повернути електроживлення до будинків херсонців", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в ніч проти суботи.

 

 

Теги: #херсон #україна #електропостачання #обстріл

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