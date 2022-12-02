Кличко: За відсутності світла в Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки та ТРЦ

У разі нових ударів російських окупантів по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в українській столиці продовжуватимуть працювати окремі торговельні мережі, ринки, магазини та торговельно-розважальні центри, повідомляться на сайті мера Києва Віталія Кличка.

"Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій, зокрема і до найгіршого сценарію - коли в місті, у разі надзвичайної ситуації, буде відсутнє електропостачання. Тому ми склали перелік із зазначенням адрес торговельних мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення, щоб забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових і промислових товарах", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Він оприлюднив список відповідних супермаркетів, ТРЦ та ринків.

"Звертаємо увагу, що графік їхньої роботи в умовах відсутності електроенергії може бути скороченим", - зазначив Кличко.