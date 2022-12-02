Події

20:06 02.12.2022

У Харкові планується поетапно перейменувати близько 400 топонімів

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У Харкові планується поетапно перейменувати близько 400 топонімів

У Харкові планується перейменувати близько 400 топонімів, пов'язаних із Росією, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Близько 400 топонімів перейменовуватиметься, але це не одночасно", - сказав Терехов на пресконференції 2 грудня.

На його думку, одночасне перейменування такої кількості топонімів створить суттєві незручності для городян, тож процес відбуватиметься поетапно.

"Буде обрано 15-20 вулиць, які ми не на наступній, напевно, а на тих, що будуть далі сесіях міськради виноситимемо. Будемо дуже уважно прислухатися до городян щодо назв", - сказав Терехов.

За його словами, консультації з приводу нових назв проводитимуться за допомогою інтернет-опитувань та ЗМІ.

"Водночас потрібно провести ретельну роз'яснювальну роботу, пояснити людям логіку перейменувань", - зазначив Терехов.

 

 

Теги: #харків #перейменування #топоніміка

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