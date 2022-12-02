Продаж яхти Медведчука стане першою реалізацією активів олігархів на користь українського народу у зв'язку з агресією РФ

Реалізація на аукціоні яхти олігарха Віктора Медведчука "Royal Romance" стане першим таким продажем на користь українського народу з того часу, як західні уряди ввели обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення РФ в Україну в лютому поточного року, пише The Guardian у п'ятницю.

Видання зазначає, що 92,5-метрову супер’яхту Медведчука, який перебуває під санкціями, котра оцінюється в $200 млн, буде продано на аукціоні після того, як її конфіскували в Хорватії на початку цього року. Хорватський суд ухвалив, що яхта має бути передана Українському агентству з повернення та управління активами (АРМА), яке "збереже економічну цінність, продавши її на аукціоні".

Згідно з повідомленням хорватської газети Jutarnji, хорватська поліція провела обшук на яхті 19 листопада за дорученням ФБР після того, як 15 листопада суд у Спліті задовольнив запит Міністерства юстиції США на обшук. Суддя Дінко Мешин повідомив газеті, що в ухвалі про обшук фігурують Медведчук та його дружина Оксана Марченко у зв'язку з передбачуваним відмиванням грошей.

Royal Romance, побудована голландським підрядником Feadship в 2005 році, має каюти на 14 гостей і місце для 21 екіпажу, а також басейн шириною 4 метри з водоспадом, що струмиться, каскадом, що ллється над кормою.

Фото: Матія Джанешич/Cropix/Sipa/Rex/Shutterstock

Видання повідомляє, що у вересні 72,5-метрова супер’яхта, конфіскована у російського олігарха Дмитра Пумпянського, який перебуває під санкціями, була продана на аукціоні невідомому покупцю за $37,5 млн, що стало першим продажем такого роду після вторгнення РФ в Україну. Водночас, яхту з басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром було продано не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який заявив, що Пумпянський йому заборгував EUR20,5 млн.

Як повідомлялося, 11 квітня Офіс генерального прокурора України повідомив, що заарештовану в хорватському порту яхту Медведчука передадуть АРМА. У прокуратурі повідомили, що на яхту судом було накладено арешт у кримінальному провадженні, вона пришвартувалася в порту хорватського м. Рієка.

У липні з'явилася інформація про недопущення виходу заарештованої яхти із територіальних вод Хорватії.

У вересні тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА Дмитро Жоравович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив про рішення суду, яким Агентство було уповноважено продати яхту. "АРМА розшукала яхту Медведчука в іноземній юрисдикції, яка була заарештована у Хорватії, і зараз є перший випадок управління активом, який знаходиться за межами України. Суд уповноважив нас продати це майно, тому в рамках міжнародно-правової допомоги ведемо переговори з хорватською прокуратурою та шукаємо майданчик (біржу), на якому можна реалізувати яхту", - розповів він.