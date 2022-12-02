Події

19:33 02.12.2022

Продаж яхти Медведчука стане першою реалізацією активів олігархів на користь українського народу у зв'язку з агресією РФ

2 хв читати
Продаж яхти Медведчука стане першою реалізацією активів олігархів на користь українського народу у зв'язку з агресією РФ

Реалізація на аукціоні яхти олігарха Віктора Медведчука "Royal Romance" стане першим таким продажем на користь українського народу з того часу, як західні уряди ввели обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення РФ в Україну в лютому поточного року, пише The Guardian у п'ятницю.

Видання зазначає, що 92,5-метрову супер’яхту Медведчука, який перебуває під санкціями, котра оцінюється в $200 млн, буде продано на аукціоні після того, як її конфіскували в Хорватії на початку цього року. Хорватський суд ухвалив, що яхта має бути передана Українському агентству з повернення та управління активами (АРМА), яке "збереже економічну цінність, продавши її на аукціоні".

Згідно з повідомленням хорватської газети Jutarnji, хорватська поліція провела обшук на яхті 19 листопада за дорученням ФБР після того, як 15 листопада суд у Спліті задовольнив запит Міністерства юстиції США на обшук. Суддя Дінко Мешин повідомив газеті, що в ухвалі про обшук фігурують Медведчук та його дружина Оксана Марченко у зв'язку з передбачуваним відмиванням грошей.

Royal Romance, побудована голландським підрядником Feadship в 2005 році, має каюти на 14 гостей і місце для 21 екіпажу, а також басейн шириною 4 метри з водоспадом, що струмиться, каскадом, що ллється над кормою.

Фото: Матія Джанешич/Cropix/Sipa/Rex/Shutterstock

Видання повідомляє, що у вересні 72,5-метрова супер’яхта, конфіскована у російського олігарха Дмитра Пумпянського, який перебуває під санкціями, була продана на аукціоні невідомому покупцю за $37,5 млн, що стало першим продажем такого роду після вторгнення РФ в Україну. Водночас, яхту з басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром було продано не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який заявив, що Пумпянський йому заборгував EUR20,5 млн.

Як повідомлялося, 11 квітня Офіс генерального прокурора України повідомив, що заарештовану в хорватському порту яхту Медведчука передадуть АРМА. У прокуратурі повідомили, що на яхту судом було накладено арешт у кримінальному провадженні, вона пришвартувалася в порту хорватського м. Рієка.

У липні з'явилася інформація про недопущення виходу заарештованої яхти із територіальних вод Хорватії.

У вересні тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА Дмитро Жоравович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив про рішення суду, яким Агентство було уповноважено продати яхту. "АРМА розшукала яхту Медведчука в іноземній юрисдикції, яка була заарештована у Хорватії, і зараз є перший випадок управління активом, який знаходиться за межами України. Суд уповноважив нас продати це майно, тому в рамках міжнародно-правової допомоги ведемо переговори з хорватською прокуратурою та шукаємо майданчик (біржу), на якому можна реалізувати яхту", - розповів він.

 

 

 

Теги: #яхта #медведчук #аукціон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 29.11.2022
"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

12:35 23.11.2022
Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

06:51 06.11.2022
Verka Serduchka.ART передав Superhumans Center $284,5 тис. від продажу на Sotheby's авто Фредді Мерк'юрі

Verka Serduchka.ART передав Superhumans Center $284,5 тис. від продажу на Sotheby's авто Фредді Мерк'юрі

20:11 02.10.2022
Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

20:29 22.09.2022
Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

19:51 15.09.2022
Суд продовжив термін тримання Медведчука під вартою ще на 2 місяці

Суд продовжив термін тримання Медведчука під вартою ще на 2 місяці

07:04 02.09.2022
Держгеонадр виставила на аукціон 9 нафтогазових ліцензій стартовою вартістю 890 млн грн

Держгеонадр виставила на аукціон 9 нафтогазових ліцензій стартовою вартістю 890 млн грн

06:40 01.09.2022
Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

16:55 29.08.2022
На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

11:35 29.08.2022
Компанія Ferrexpo долучилася до благодійного аукціону Європейської Бізнес Асоціації

Компанія Ferrexpo долучилася до благодійного аукціону Європейської Бізнес Асоціації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Генштаб ЗСУ: За добу завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти завдали 13 авіаційних та 4 ракетних ударів по Україні за добу

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

ОСТАННЄ

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва є проблеми з електропостачанням через брак потужності на одному з об'єктів генерації на Лівому березі

Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ

Міжвідомча група розглядає санкції до 6 тис. осіб, запропонує РНБО санкції до 1,6 тис. пропагандистів, діячів культури та спортсменів

Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Кличко: За відсутності світла в Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки та ТРЦ

Міноборони скасувало акредитацію журналістам видання "Страна"

Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА