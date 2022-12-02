Події

16:59 02.12.2022

Під прикриттям благодійного фонду троє зловмисників продали гумдопомогу на суму майже 800 тис. грн

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Під прикриттям благодійного фонду троє зловмисників продали гумдопомогу на суму майже 800 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, які продали гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та постраждалих від війни українців, повідомляє прокуратура Київської області.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та заволодіння благодійними пожертвами (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, підозрювані, діючи у складі організованої групи, налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій.

"Для цього вони використовували створений організатором благодійний фонд, який отримував благодійні пожертви і гуманітарну допомогу для потреб військових частин ЗСУ та жителів постраждалих від війни регіонів", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що в подальшому отриману гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та медикаментів зловмисники реалізовували через продовольчі магазини, торговельні заклади, аптеки та фізичних осіб-підприємців.

Загалом учасники злочинної групи продали товарів гуманітарної допомоги та використали для власних потреб благодійні пожертвування на суму майже 800 тис. грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

 

Теги: #прокуратура #правоохоронці #гумдопомога #київська_область

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