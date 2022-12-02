До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет на кшталт тих, які раніше надійшли до інших дипломатичних установ України, іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакет на кшталт тих, які раніше надійшли до інших наших дипломатичних установ. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.