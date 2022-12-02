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12:44 02.12.2022

Нардеп Костенко: Європа вже знає, як збивати кожну російську ракету

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Нардеп Костенко: Європа вже знає, як збивати кожну російську ракету

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос") вважає, що питання закриття неба над Україною наразі має вирішуватись шляхом надання партнерами систем протиповітряної оборони та освітлення повітряної ситуації.

"Європа має зрозуміти, що закриття неба над нами вирішує багато питань для неї самої: і у військовій, і в геополітичній, і в економічній площинах. А насамперед - у сфері безпеки. По-перше, не влучання російських ракет на їхню територію (як це було з Польщею), по-друге, зниження бойового потенціалу РФ за рахунок знищення їхніх ракет, а по-третє, у перспективі це - випробування своїх протиповітряних засобів. Європа вже знає, як збивати кожну російську ракету, тобто балістичні - NASAMS, крилаті - "Стінгерами". Головне тепер - поставити системи освітлення, які засікатимуть і збиватимуть ці ракети. Європа та США вже на це реагують, і я впевнений, що їхні ОПК працюють над цим. Росіяни ж не знають, які ракети є в Європі, у Штатах, скільки їх є і чи зможуть вони їм протистояти. Це дуже великий козир для наших партнерів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Парламентарій переконаний, що цивілізований світ має зробити все, щоб надалі Росія не захотіла повторювати такі криваві конфлікти, як в Україні.

"Вона (Росія - ІФ-У) має понести за це відповідальність, заплативши за нанесену шкоду. Та й європейці мають зрозуміти: чим краще вони наразі захистять наше небо, тим менше енергетичних об'єктів в Україні потрібно буде відбудовувати у перспективі", - уточнив Костенко.

Крім того, на його думку, має стояти питання захисту кожного об'єкта інфраструктури в Україні системами протиповітряної оборони.

"Так, це непросто. У нас, як я розумію, ППО стоїть площами, забезпечуючи захист напрямків. Потреба ж у ППО у нас величезна. Взагалі, нам потрібно виходити на те, щоб виробляти свої протиповітряні засоби, а не залежати від країн Заходу. Війна вже показала, що вся ця бюрократія призводить до великих жертв, розрух, тому що передача навіть трьох систем дуже розтягується у часі", - зазначив нардеп.

Теги: #костенко #європа #ракети

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