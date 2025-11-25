Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

Ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) переконаний, що Європа повинна перестати чекати на США, і закликав розгорнути до 20 тис військовослужбовців за лінією фронту України та створити повітряний щит.

Відповідний заклик він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х у вівторок.

"Європа повинна перестати чекати сигналів з Вашингтона та взяти ініціативу в Україні. Паперові гарантії нічого не значать для Путіна. Важливі лише конкретні зобов'язання. Ось чому я зараз закликаю Європу розгорнути до 20 тис. військовослужбовців за лінією фронту України, створити повітряний щит із приблизно 150 бойових літаків та використати заморожені російські активи", - переконаний Расмуссен.

На переконання колишнього генсека НАТО, Європа заробляє своє місце за столом переговорів, "надаючи реальні можливості, а не просячи дозволу".