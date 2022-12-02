У вихідні в Україні без опадів, місцями ожеледиця

У суботу, 3 грудня, в Україні без опадів, лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 0-5° морозу. У південній частині та Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у суботу без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 3 грудня була в 1953 році й становила 10,7°, найнижча вночі - 19,8° морозу в 1998 році.

У неділю, 4 грудня, без опадів, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура в західних та південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті та крайньому півдні країни 3-8° тепла. На решті території вночі 4-9° морозу (у східній частині 10-15° морозу), вдень 1-6° морозу.

У Києві в неділю без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 5° морозу, вдень 1-3° морозу.