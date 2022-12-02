Події

09:35 02.12.2022

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90090 осіб особового складу, минулої доби – приблизно 650 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.12 орієнтовно становлять особового складу - близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано, танків – 2 916 (+1) од, бойових броньованих машин – 5 883 (+6) од., артилерійських систем – 1 905 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО ‒ 210 (+0) од., літаків – 280 (+0) од., вертольотів – 262 (+1) од., БПЛА оперативно- тактичного рівня – 1 564 (+2), крилатих ракет - 531 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од., спеціальної техніки - 163 (+0)", - йдеться у повідомленні.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямах", – наголосили в Генштабі.

Теги: #рф #війна #втрати

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