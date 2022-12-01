Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

Призначення 8 нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) у січні наступного року буде виконанням ключової умови на шляху України до ЄС, зазначають посли країн "Великої сімки" (G7), коментуючи оприлюднення Етичною радою при ВРП рішень щодо кандидатів на посаду члена ВРП від з'їзду суддів.

"Під час військової агресії Росії проти України та жорстоких нападів на критичну інфраструктуру Україна продовжує реалізацію реформ. Вітаємо оприлюднення Етичною радою рішень щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів", - йдеться в повідомленні, опублікованому в твіттер-акаунті "Посли G7 за реформу в Україні" у четвер.

"Очікуємо, що у січні З'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС", - наголошується у повідомленні послів країн "Великої сімки".