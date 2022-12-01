Події

20:19 01.12.2022

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

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Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Окрім посольства України в Іспанії, ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами, конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше, не два, а вже три (посольства, які отримали листи з погрозами, – ІФ-У), по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не коментуватиму поки що, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти в момент їх одержання були просякнуті червоною рідиною", - повідомив Кулеба в ефірі національного телемарафону у четвер увечері.

Міністр назвав те, що сталося, залякуванням України та українських дипломатів.

"Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить", - наголосив він.

 

Теги: #посольство #мзс #загроза

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