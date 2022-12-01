ВР має намір осучаснити відповідальність за порушення під час поводження з ГМО-продуктами

Верховна Рада має намір посилити адміністративну відповідальність за неналежне поводження з генетично модифікованими організмами та підвищити штрафи за відповідні правопорушення.

Відповідний законопроєкт №5840 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО" ухвалено на засіданні парламенту в четвер голосами 280 народних депутатів (за мінімально необхідних 226), повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, наявна система державного нагляду за використанням ГМО-продукції у сільському господарстві є недосконалою, що створює передумови для нелегального використання такої продукції в Україні. Водночас законодавство України, яке встановлює відповідальність у сфері поводження з ГМО, є недієвим через надто низькі штрафи за порушення обігу такої продукції.

Зокрема, законопроєкт передбачає адмінштраф за порушення порядку, правил та вимог до поводження з ГМО під час проведення досліджень та випробувань у 3400-5100 грн для громадян та 11900-17000 грн на посадових осіб, а за реалізацію ГМО-продукції з порушенням вимог законодавства – штраф у розмірі 3400-5100 грн для громадян та 3400-6800 грн для посадових осіб.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення законопроєкту приведе до зменшення кількості адміністративних правопорушень, пов'язаних із недотриманням законодавства у сфері поводження з ГМО.

Як повідомлялося, ВР в середині листопада 2022 року прийняла за основу законопроєкт №5839, що осучаснює сферу поводження з ГМО та вдосконалює систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

Ухвалення цього документа дасть змогу розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища.