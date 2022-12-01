Події

18:30 01.12.2022

Міністр оборони України вважає, що РФ потребує паузи за будь-яку ціну

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Міністр оборони України вважає, що РФ потребує паузи за будь-яку ціну

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що дедалі більше свідчень того, що РФ потребує паузи ведення бойових дій.

"Ворог іще має значні ресурси, але все більше ознак, що йому потрібна пауза за будь-яку ціну. І це найкращий доказ, що наша перемога не змусить на себе довго чекати, якщо ми зберігатимемо єдність і стійкість. Якщо вільний світ буде стійким і єдиним у прагненні зупинити зло – так і відбудеться", - сказав Резніков у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у Києві в четвер.

Міністр наголосив, що за рік українські воїни освоїли та блискуче застосовують західні системи ППО та ПРО, протирадарні та протикорабельні ракети, чотири види MLRS та десять видів ствольної артилерії, десятки видів ПЗРК та ПТРК, десятки видів бронетехніки, інженерної техніки, БПЛА та засоби протидії, радари тощо.

Теги: #резніков

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