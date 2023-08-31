Резніков подякував Воллесу: Він подав приклад, його авторитет надихнув інші країни приєднатися до допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Бену Воллесу, який подав прохання про відставку з посади міністра оборони Великої Британії, за все, що той зробив для України, перебуваючи на своїй посаді.

"Я хочу подякувати моєму другові й колезі Бену Воллесу за все, що він зробив для України, перебуваючи на своїй посаді. Його енергія і цілеспрямованість дали змогу реалізувати найсміливіші плани й мобілізувати вкрай необхідні ресурси в потрібні моменти. Він подав приклад", - написав Резніков у твіттері.

За словами міністра, авторитет Воллеса надихнув інші країни приєднатися до допомоги Україні.

"Військова допомога Великої Британії допомогла нам відбити першу хвилю російської агресії, розпочати переозброєння українських сил зброєю типу НАТО і почати наступ. Українці це цінують. Я ціную це. Дякую, Бене! Разом до перемоги!", - наголосив він.

Раніше в четвер Бен Воллес подав прем'єр-міністру прохання про звільнення з посади міністра оборони, і прем'єр Сунак прийняв відставку. Того самого дня на цю посаду було призначено Гранта Шаппса, який із 7 лютого 2023 року обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності.