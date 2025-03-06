Події

06:01 06.03.2025

Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення президента Франції Еммануеля Макрона до нації, розмістивши коментар на платформі X.

"Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миру. Мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України", - написав Зеленський на X.

"З нетерпінням чекаємо на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями", - додав український президент.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1897417809178571072

Теги: #подяка #макрон #зеленський

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