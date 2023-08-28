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19:53 28.08.2023

Резніков: Немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності

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Резніков: Немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності

Мобілізаційний план ще не виконано, тому на сьогодні немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію по збільшенню чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

Міністр зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "кратно менші від втрат росіян", але є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати.

"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати - ні, такого немає", - заявив він.

 

 

Теги: #мобілізація #резніков

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