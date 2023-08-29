Резніков вважає надуманим і помилковим припущення західних ЗМІ про "конфлікт" між Україною та партнерами щодо стратегії контрнаступу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що опублікована в західних ЗМІ інформація про нібито "конфлікт" між Україною та партнерами стосовно стратегії ведення наступу не відповідає дійсності.

"Можу абсолютно стовідсотково стверджувати, що жодного конфлікту не існує. Це припущення західної преси є помилковим і надуманим. Немає жодного конфлікту, є дружня робоча комунікація, системні консультації", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

Також Резніков наголосив, що "системно" відбуваються зустрічі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з колегами. При цьому міністр наголосив, що Залужний не виїжджає з території України.

"Все йде відповідно до плану, який був, у тому числі, заздалегідь проговорений з партнерами", - зазначив Резніков.