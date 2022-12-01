Зеленський: Вірю, що робота українських прокурорів буде в основі обвинувачення російської агресії у майбутньому Спецтрибуналі

Президент України Володимир Зеленський у День працівників прокуратури привітав їх із професійним святом та висловив упевненість у тому, що робота українських прокурорів буде обов'язково покладена в основу обвинувачення російської агресії у майбутньому міжнародному Спеціальному трибуналі з воєнних злочинів РФ.

"Шановні співробітники прокуратури України! Щороку в день вашого професійного свята звучать приблизно одні й ті самі слова: порядок та правосуддя, верховенство права та закон, захист прав і свобод людей, захист інтересів держави та суспільства. Всі ці та інші схожі слова, коли вони об'єднані, у сумі дають одне – справедливість", - заявив Зеленський у відеозверненні, розміщеному у телеграмі у четвер.

Справедливість, за його словами, - не тільки про стан речей, що стосуються повноцінного життя людей у тій чи іншій державі, а й ефективну зброю стримування.

"Коли справедливість присутня у міжнародних відносинах, то світ надійно захищений від агресії. Це означає: коли хтось стає агресором і розпочинає злочинну війну, він не тільки буде за це покараний, а й компенсує всі збитки, завдані його агресією. Саме ви (прокурори – ІФ-У) створюєте для України цю зброю і формуєте надійну основу для її використання", - сказав президент, додавши, що до цього часу українські та іноземні прокурори, які їм допомагають, зафіксували вже понад 50 тис. російських воєнних злочинів.

Він наголосив, що 100% справедливість настане тільки тоді, коли і вище російське політичне керівництво буде притягнуто до відповідальності.

"Тому Офіс президента України, генеральний прокурор та інші відповідні інституції приділяють таку велику увагу створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Вірю, що робота, зокрема українських прокурорів, обов'язково буде покладена в основу обвинувачення у Спецтрибуналі з агресії. Тому, будь ласка, працюйте на повну потужність і завжди пам'ятайте, що сумою всіх наших кроків має бути справедливість", - сказав Зеленський.