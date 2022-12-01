Події

16:17 01.12.2022

До Ради надійшла заява про призначення Кубракова віцепрем'єром

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До Ради надійшла заява про призначення Кубракова віцепрем'єром

 До Верховної Ради надійшло подання на призначення міністра інфраструктури Олександра Кубракова віцепрем'єром, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"В Раду внесли подання на призначення Кубракова О.М. на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав Железняк у телеграмі.

Железняк також оприлюднив знімок відповідного документа, підписаного прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше Железняк повідомив, що ВР планує об'єднати два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).

Теги: #постанова #посада #кубраков

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