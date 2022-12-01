Події

16:31 01.12.2022

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

2 хв читати
СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

Служба безпеки України повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, на богослужінні якого прославляли "рускій мір", підозрюваного не затримано, правоохоронці вирішуватимуть питання обрання йому запобіжного заходу.

"У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями", - повідомляється у телеграм-каналі української спецслужби у четвер.

За інформацією СБУ, зазначених осіб підозрюють у скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

У повідомленні Київської міської прокуратури у телеграм-каналі значиться, що підозрюваний священнослужитель – громадянин України, уродженець Брянської області РФ.

За інформацією прокуратури, 12 листопада 2022 року підозрюваний під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" поширював серед парафіян тези пропагандистського характеру.

"За результатом проведеної судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, поширені у храмі тези з релігійної пісні містять виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України", - наголошується у повідомленні.

Джерело у правоохоронних органах уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що священнослужителя не затримано. "Йому вручили підозру, він із нею ознайомився", - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що слідство триває, правоохоронці вирішуватимуть питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

Теги: #сбу #лавра #священник #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 01.12.2022
СБУ перевірила монастир у Мукачівській єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси"

СБУ перевірила монастир у Мукачівській єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси"

11:33 01.12.2022
ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

20:06 30.11.2022
Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

16:48 30.11.2022
СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

09:51 30.11.2022
СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

10:32 29.11.2022
СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

14:35 28.11.2022
СБУ знайшла на об'єктах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

СБУ знайшла на об'єктах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

12:27 28.11.2022
СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

12:49 27.11.2022
Правоохоронці проводять обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

Правоохоронці проводять обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

15:27 25.11.2022
СБУ знайшла московські методички та російські документи у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП)

СБУ знайшла московські методички та російські документи у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

У Києві затримано підозрюваного у підготовці неправдивого вибуху будівлі Офісу президента

Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

У Ладижині відновлено теплопостачання - голова Вінницької ОВА

СБУ перевірила монастир у Мукачівській єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси"

ОСТАННЄ

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

До Ради надійшла заява про призначення Кубракова віцепрем'єром

Кличко закликав киян мати запас води, продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту

У Києві затримано підозрюваного у підготовці неправдивого вибуху будівлі Офісу президента

Яценюк: Сучасна Росія – загроза світовому порядку

Франція передала Україні три мости для відновлення транспортного сполучення у Чернігівській області

Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

Отримані Києвом від європейських партнерів автобуси виходять на маршрути – Кличко

Сідати за один стіл переговорів із варварами буде негідним українського народу - Данілов

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА