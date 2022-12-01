СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

Служба безпеки України повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, на богослужінні якого прославляли "рускій мір", підозрюваного не затримано, правоохоронці вирішуватимуть питання обрання йому запобіжного заходу.

"У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями", - повідомляється у телеграм-каналі української спецслужби у четвер.

За інформацією СБУ, зазначених осіб підозрюють у скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

У повідомленні Київської міської прокуратури у телеграм-каналі значиться, що підозрюваний священнослужитель – громадянин України, уродженець Брянської області РФ.

За інформацією прокуратури, 12 листопада 2022 року підозрюваний під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" поширював серед парафіян тези пропагандистського характеру.

"За результатом проведеної судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, поширені у храмі тези з релігійної пісні містять виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України", - наголошується у повідомленні.

Джерело у правоохоронних органах уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що священнослужителя не затримано. "Йому вручили підозру, він із нею ознайомився", - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що слідство триває, правоохоронці вирішуватимуть питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.