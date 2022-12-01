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15:31 01.12.2022

Яценюк: Сучасна Росія – загроза світовому порядку

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Яценюк: Сучасна Росія – загроза світовому порядку

Росія в її сучасному вигляді є загрозою для світового порядку і має бути демілітаризована, деімперіалізована та денацифікована, заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України (2014-2016 рр.) Арсеній Яценюк.

"Путін веде війну не лише проти України, а проти всієї демократії. Це війна темряви проти світла, між рабством та свободою. Це війна диктатури та демократії. Єдина опція – це перемога в цій війні. Тому ми маємо об'єднати зусилля і будь-якою ціною захистити демократію і свободу в усьому світі", - наголосив Яценюк на Київському безпековому форумі в Києві 1 грудня.

Він звернувся до міжнародних партнерів: "Ми боремося за вашу безпеку, за вашу свободу, за вашу економіку, за ваш суверенітет".

"Україна отримує дедалі більше підтримки та допомоги від західного світу. І мій меседж нашим західним друзям полягає в тому, що, вкладаючи в Україну, ви робите інвестицію у власну безпеку та оборону. Це найкраща інвестиція в захист вашої батьківщини – підтримка України. Отже, боєприпаси, зброя і навіть, я назвав би - енергетичне озброєння: енергетичні щити, механізми, які допоможуть Україні пережити цю зиму. Це має величезне значення", – сказав він.

Яценюк наголосив на важливості створення спеціального суду, щоб "притягнути до відповідальності військових Росії, російські еліти, тих, хто вчиняв злочини проти людства та воєнні злочини".

"Аби показати іншим диктаторам у світі, які зараз пильно слідкують за тим, що відбувається, хто переможе і чим це завершиться, – щоб послати сигнал кожному у світі, хто підтримує автократію і диктатуру, що вони постануть перед відповідальністю", - наголосив він.

"Це має бути і кримінальна відповідальність, і фінансова. Запроваджені санкції повинні були посилені, і всі активи Росії мають бути конфісковані. Росія має відповісти і заплатити за відновлення України", - додав Яценюк.

Він зазначив, що вже зараз необхідно думати про майбутнє, про те, як посилити НАТО та Європейський Союз, а також про повоєнне відновлення України та її вступ до НАТО та ЄС.

"Як демілітаризувати, деімперіалізувати та денацифікувати Росію. Оскільки сучасна Росія є загрозою світовому порядку. Сучасна Росія є загрозою глобальній демократії і свободі. Як зробити так, щоб ООН стала сильнішою та ефективнішою", – наголосив він.

Яценюк зазначив, що "новий світовий демократичний порядок" має бути здатний захистити наші свободи": "Щоб усі, хто чинить воєнні злочини та звірства, були покарані. Порядок, який дасть процвітання і мир усьому світу. І Україна є флагманом у цій новій хвилі нового світу і нової світової структури".

Теги: #яценюк #безпека #загроза

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