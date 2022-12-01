Сідати за один стіл переговорів із варварами буде негідним українського народу - Данілов

Сідати за один стіл переговорів із варварами буде негідним українського народу, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"На сьогодні Росія - одна з небагатьох країн, які мають колонії на своїй території, знищила величезну кількість народів, мову, культуру, традиції. Вони просто варвари, і коли ви кажете, що з цими варварами ми маємо сідати за один стіл і про щось із ними говорити - я вважаю, що це негідно буде нашого народу", - сказав Данілов на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у Києві в четвер.

Він наголосив, що українці заплатили величезну ціну за свободу та продемонстрували, що не треба боятися РФ.

"Наша країна, наші люди заплатили величезну ціну за ту свободу, яку ми сьогодні тримаємо на своїх плечах не лише для себе - для країн НАТО, які перебувають на кордоні з нами, для всієї Європи, і ми показали всьому світу, що не треба лякатися тих, хто 30 років, і крайні 20 років в активній фазі, лякали світ, що вони такі потужні, що з ними треба рахуватися. Їх просто треба знищити, щоб вони припинили існувати як країна в тих межах, у яких вони існують", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО назвав "неподобством" спроби схилити Україну до компромісу з РФ.

"Коли ми говоримо про перемогу - це повернення всіх наших інституцій держави на кордони, які були визнані 1 грудня 30 років тому... До того часу про жодну перемогу йтися не може. І схиляти нас до якихось компромісів із людьми, які вбивають наших дітей, які творили тут такі звірства - я взагалі вважаю, що це неподобство", - сказав Данілов.