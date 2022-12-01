Події

13:33 01.12.2022

Спроби Путіна зробити голод зброєю і заморозити Україну мають бути відбиті й переможені - Нуланд

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Спроби Путіна зробити голод зброєю і заморозити Україну мають бути відбиті й переможені - Нуланд

Спроби президента Росії Володимира Путіна вчинити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, спроби зробити голод зброєю і заморозити Україну мають бути відбиті й переможені, заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Сполучені Штати стоятимуть з Україною стільки, скільки буде необхідно, оскільки американський народ розуміє, що ви боретеся не лише за своє власне виживання, ви боретеся за всіх нас. Спроби Путіна вчинити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його спроби зробити голод зброєю і заморозити Україну мають бути відбиті й переможені", - сказала Нуланд у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в Києві в четвер.

Вона наголосила, що, якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим.

"Тоді згасне світло не лише в Україні, світло суверенної демократичної нації, яка бореться за своє власне майбутнє. Тоді кожна маленька або середня за розміром нація і країна, розташована поряд із великою за територією країною, потужним військовим потенціалом, ставитиме собі питання, чи не буде вона наступною", - впевнена Нуланд.

Вона нагадала, що президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу США по додатковий пакет на $37 млрд, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена і демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки.

Теги: #україна #безпека #нуланд

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