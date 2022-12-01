У найближчі дві доби на більшості територій України без опадів, на північному заході можливий сніг

У п'ятницю, 2 грудня, у південно-західних областях України невеликий сніг, удень із дощем. У Криму також очікується дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території країни без суттєвих опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 2 грудня у Києві була зафіксована у 1961 році і становила 13,1°, найнижча вночі - 21,5° морозу у 1998 році.

У суботу, 3 грудня, без опадів, лише на крайньому півдні невеликі опади у вигляді мокрого снігу, вдень із дощем. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На Закарпатті 3-8° тепла, у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі 4-9° морозу, у східній частині 4 грудня 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, удень 1-3° морозу.