Події

11:04 01.12.2022

У Київській області в четвер заплановане знищення вибухонебезпечних предметів

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У Київській області в четвер заплановане знищення вибухонебезпечних предметів

Знищення вибухонебезпечних предметів відбудеться в районі Вишгорода Київської області в четвер, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Сьогодні, 1 грудня, з 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС виконуватимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликають громадян зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки, а під час повітряної тривоги негайно переходити в укриття.

Теги: #київська_область #вибухонебезпечні_предмети

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