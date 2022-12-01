У Київській області в четвер заплановане знищення вибухонебезпечних предметів

Знищення вибухонебезпечних предметів відбудеться в районі Вишгорода Київської області в четвер, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Сьогодні, 1 грудня, з 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС виконуватимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликають громадян зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки, а під час повітряної тривоги негайно переходити в укриття.