Події

07:58 01.12.2022

Росіяни за ніч із "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, є пошкодження

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Росіяни за ніч із "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, є пошкодження

Російські війська протягом ночі з "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, пошкоджено житлові будинки, газопровід та лінію електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вісім обстрілів за ніч. Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській ОТГ пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід і лінія електропередач.

У Марганецькій ОТГ рятувальники ДСНС продовжують обстежувати уражені території.

 

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #дніпропетровська

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