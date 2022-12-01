Росіяни за ніч із "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, є пошкодження

Російські війська протягом ночі з "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, пошкоджено житлові будинки, газопровід та лінію електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вісім обстрілів за ніч. Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській ОТГ пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід і лінія електропередач.

У Марганецькій ОТГ рятувальники ДСНС продовжують обстежувати уражені території.