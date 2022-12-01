Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з головою МЗС Данії Йєппе Кофодом (JeppeKofod).

"За два роки нашої спільної роботи з моїм датським колегою Йєппе Кофодом ми пройшли через безліч криз і стали справжніми друзями. На сьогоднішній зустрічі ми обговорили тверду та постійну підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули світу Володимира Зеленського", - написав Кулеба у мікроблог Твіттер в ніч на четвер.

Раніше повідомлялося, що він обговорював це питання з міністрами закордонних справ Канади Мелані Жолі та Туреччини Мевлютом Чавушоглу.